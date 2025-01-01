Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 76: Jagdsaison
22 Min.Ab 12
Der als stark rückfallgefährdet eingestufte Sexualstraftäter Georg Reuters wird rund um die Uhr von der Polizei überwacht. Dennoch schafft er es, eines Tages zu fliehen. Damit beginnt für die Kommissare ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit. Können sie den aggressiven Sexualstraftäter dingfest machen, bevor er wieder zuschlägt?
