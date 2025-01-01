Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 11Folge 114
Folge 114: Besser spät als nie

23 Min.Ab 12

Britta Lenzen hat die Nase voll. Weil ihr Mann Max nur noch arbeitet, muss sie sich allein mit seiner Mutter herumschlagen. Aus lauter Frust trifft sich Britta mit einer Internetbekanntschaft. Doch ihr kleines Abenteuer endet in einem Albtraum. Ohne Erinnerung an die letzte Nacht, wacht sie in einem Hotelzimmer auf. Neben einem toten Mann.

