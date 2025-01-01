Übergewichtige wird am Arbeitsplatz gemobbtJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 154: Übergewichtige wird am Arbeitsplatz gemobbt
23 Min.Ab 12
Svenja Wagner ist stark übergewichtig und wird in ihrer Firma gemobbt. Nachdem sie wie jeden Morgen ihr erdnussfreies Müsli essen will, bekommt sie einen heftigen allergischen Schock, da im Müsli Erdnüsse enthalten waren. Wer hat Svenjas Müsli manipuliert? War Neid das leitende Motiv des Täters?
