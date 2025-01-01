Übergewichtige fällt auf Hochstapler reinJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 165: Übergewichtige fällt auf Hochstapler rein
23 Min.Ab 12
Sabine Klein wird die Treppe hinabgestoßen, als sie die Wohnung ihres Geliebten Andreas Spitz verlässt. Hat ihr Lebensgefährte etwa vom Nebenbuhler erfahren und sich gerächt? Doch auch Andreas birgt pikante Geheimnisse, die einer der Beteiligten nicht überleben wird.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick