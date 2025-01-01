Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Übergewichtige fällt auf Hochstapler rein

SAT.1Staffel 11Folge 165
Übergewichtige fällt auf Hochstapler rein

Übergewichtige fällt auf Hochstapler reinJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 165: Übergewichtige fällt auf Hochstapler rein

23 Min.Ab 12

Sabine Klein wird die Treppe hinabgestoßen, als sie die Wohnung ihres Geliebten Andreas Spitz verlässt. Hat ihr Lebensgefährte etwa vom Nebenbuhler erfahren und sich gerächt? Doch auch Andreas birgt pikante Geheimnisse, die einer der Beteiligten nicht überleben wird.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen