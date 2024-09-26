Wenn die Panik das Gehirn zersetztJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Wenn die Panik das Gehirn zersetzt
22 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12
Nach einem Restaurantbesuch fehlt von Carolin Jäger jede Spur. Zurück bleiben eine mysteriöse Augenzeugin und die leise Hoffnung, die junge Frau lebend wieder zu finden. Conny Niedrig und Bernie Kuhnt ermitteln zwischen geheimnisvollen Visionen und brutalen Fakten.
