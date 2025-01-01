Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vaterliebe

SAT.1Staffel 5Folge 124
Folge 124: Vaterliebe

22 Min.Ab 12

Armes Opfer oder eiskalte Täterin? Völlig verwirrt und blutbeschmiert wird eine junge Frau im Wald aufgefunden. Sie weiß weder wer sie ist, noch wem der Personalausweis gehört, den sie bei sich trägt. Was hat sich in der Nacht zuvor abgespielt? Die Kommissare ermitteln zwischen geplatzten Mädchenträumen und falsch verstandenen Vatergefühlen.

SAT.1
