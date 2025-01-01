Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 138: Saustall
22 Min.Ab 12
Zwei herumstreunende Schweine mit blutverschmierter Schnauze führen die Ermittler auf einen nahe gelegenen Bauernhof. Im Stall machen sie eine grausige Entdeckung - Menschenknochen. Wurde den Säuen eine Leiche zum Fraß vorgeworfen? Die Kommissare ermitteln in einem Saustall und decken eine Schweinerei nach der anderen auf.
