Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 133: Gerecht gerächt
22 Min.Ab 12
Selbstjustiz - Als die 24-jährige Kinsel brutal vergewaltigt wird, kommen die Kommissare nicht dazu, die junge Frau zu befragen. Sie ist direkt nach der Tat spurlos verschwunden. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn sie haben einen schlimmen Verdacht: Sie vermuten, dass Kinsel ihren Peiniger kennt und sich an ihm rächen will ...
