SAT.1 Staffel 8 Folge 139 vom 04.11.2024
Folge 139: Operation Isis

22 Min. Folge vom 04.11.2024 Ab 12

Der Diamantenhändler Albert Wolf wird in seinem Büro gefoltert und erschossen. In seinem Magen finden sich Diamanten im Wert von 600.000 Euro. Als die Kommissare der Spur der blutigen Steine folgen, geraten sie in einen Dschungel aus Geld, Gier und Gewalt, in dem Mord nichts weiter als ein Geschäft ist.

SAT.1
