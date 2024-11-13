Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geplantes Schicksal

SAT.1Staffel 8Folge 154vom 13.11.2024
Geplantes Schicksal

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 154: Geplantes Schicksal

22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Wenige Wochen, nachdem eine Wahrsagerin ihr die Karte des Todes legt, wird Victoria Liebig mit aufgeschnittenen Pulsadern in ihrer Wohnung aufgefunden. Wählte die junge Frau tatsächlich den Freitod, oder wurde sie kaltblütig ermordet? Zwischen übersinnlichen Kräften und blankem Wahnsinn stoßen die Kommissare auf eine erschreckende Wahrheit ...

