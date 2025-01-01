Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Unzensiert
23 Min.Ab 12
Der Außenseiter Paul Seifert wird auf dem Schulgelände hinterrücks niedergeschlagen. Als die Ermittler mit ihrer Recherche beginnen, stoßen sie auf ein Video in seinem Besitz, das einen Lehrer zusammen mit einer Schülerin beim Sex zeigt. Hat einer der beiden unfreiwilligen Protagonisten die Fassung verloren und sich an Paul gerächt?
