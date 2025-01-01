Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 99: Die Erinnerung stirbt zuletzt
22 Min.Ab 12
Letzte Ausfahrt: Tod! Eine Tramperin wird vergewaltigt und erwürgt am Straßenrand aufgefunden. Die Vorgehensweise des Täters erinnert die Kommissare stark an zwei zurückliegende Verbrechen. Werden die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt den Täter stoppen, bevor er sich sein nächstes Opfer aussucht?
