Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Wahllose Jagd
22 Min.Ab 12
Lena Mieth wird brutal erdrosselt. Wenig später wird die Leiche von Jonas Anz aufgefunden, ebenso erdrosselt. Stehen die beiden Taten in Zusammenhang? Hinweise auf den Täter gibt es nicht, aber die Angst, dass er erneut zuschlagen könnte, ist groß. Als die Ermittlungen stocken, kommt Kommissarin Nina Schmeuser auf die riskante Idee, selbst den Lockvogel zu spielen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick