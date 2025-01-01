Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bossmann sieht nach dem Rechten

SAT.1Staffel 10Folge 45
Bossmann sieht nach dem Rechten

Folge 45: Bossmann sieht nach dem Rechten

22 Min.Ab 12

Amaddou Tafah wird von Rechtsradikalen brutal zusammengeschlagen. Kurze Zeit später wird er erstochen aufgefunden. Seine Ehefrau ist sich sicher, dass der Senegalese wegen seiner Hautfarbe sterben musste. Auf der Suche nach dem Täter trifft Thomas Bossmann auf einen alten Freund und damit auf eine bittere Wahrheit ...

