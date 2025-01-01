Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Von der Sonnen- zur Anklagebank

SAT.1Staffel 13Folge 11
Von der Sonnen- zur Anklagebank

Von der Sonnen- zur AnklagebankJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 11: Von der Sonnen- zur Anklagebank

23 Min.Ab 12

Tödlicher Körperkult - Der Extrem-Bodybuilder Heinz-Joseph Peimann wird auf der Sonnenbank erstochen. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, denn Hajo war überall beliebt. Erst als in seinem Kofferraum große Mengen anabole Amphetamine gefunden werden, kristallisieren sich erste Verdächtige heraus.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen