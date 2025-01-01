Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Der Mann und der See
23 Min.Ab 12
Ein Mann sieht rot! Bei der Zwangsräumung seiner Wohnung läuft Günther Suhlke Amok, schießt auf den Gerichtsvollzieher und flieht. Es herrscht höchste Alarmbereitschaft, da der Mann unberechenbar und bewaffnet ist. Beim Showdown auf einem Duisburger Baggersee geht es dann auch für Ermittler Mark um Leben und Tod ...
