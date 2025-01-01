Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: C'est la vie
23 Min.Ab 12
Im französischen Nancy entkommen drei Bankräuber mit 500.000 Euro Beute. Drei Tage später findet ein Zimmermädchen einen der Täter erschlagen in einem Duisburger Hotelzimmer. Die sexy Polizistin Emmanuelle Beauchamp unterstützt die deutschen Kommissare und verdreht Bernie total den Kopf - was nicht nur Conny ziemlich nervt ...
