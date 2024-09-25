NOTRUF
Folge vom 25.09.2024: Skalp Fiction
23 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 12
Rettungssanitäterin Andrea Krehan wird nach einem Gewitter zu einem Einsatz gerufen. Der Grund dafür scheint auf den ersten Blick harmlos ... - Für Bauarbeiter Kalle Müller steht bei der Arbeit die Einhaltung der Sicherheitsregeln an oberster Stelle. Zumindest bei den Kollegen. Selbst nimmt er es damit nicht ganz so genau und verursacht so einen katastrophalen Unfall, den auch der erfahrene Notfallsanitäter Eike-Christoph Severin nicht so schnell vergessen wird.