NOTRUF
Folge vom 05.11.2024: Ein fataler Irrtum
23 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Als Yvonne Sahm ihren dementen Vater mit starken Schmerzen vorfindet, alarmiert sie sofort den Notruf. Bei der Spurensuche stoßen die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt auf eine überraschende Verkettung unglücklicher Zufälle. - Als Dirk Metten während eines Erste-Hilfe-Kurses plötzlich heftige Schmerzen in der Brust verspürt, halten die anderen Teilnehmer das für einen Witz. Doch die Retter um Christian Manshen erkennen schnell, dass die Situation lebensbedrohlich ist.