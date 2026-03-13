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NOTRUF

Skaterunfall unter Drogen

SAT.1Folge vom 13.03.2026
Skaterunfall unter Drogen

Skaterunfall unter DrogenJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 13.03.2026: Skaterunfall unter Drogen

23 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Als Kevin Rüden von seinem Skateboard stürzt und sich den Arm bricht, verspürt der 23-Jährige keine Schmerzen und ist sehr gut gelaunt. In der Klinik hält der Fall eine weitere Überraschung für die Retter parat. Ein absurder Einsatz, der leider mittlerweile fast zur Normalität gehört: Als Nicoletta Bauchschmerzen verspürt, bestellt ihre Mutter Sofia sofort einen RTW. Schnell stellt sich für Retter Artur Andrzejczuk heraus, dass das eigentliche Problem kein medizinisches ist ...

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