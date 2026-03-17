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NOTRUF

Brötchen im Hals

SAT.1Folge vom 17.03.2026
Brötchen im Hals

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NOTRUF

Folge vom 17.03.2026: Brötchen im Hals

23 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Eine 74-Jährige erwacht mit starken Schmerzen, weil ihr Ehering tief in den geschwollenen Finger einschneidet. Gideon Fischer steht vor einer dramatischen Rettungsaktion: den Ring zerstören oder einen Finger verlieren? - Ein Junge verschluckt sich beim Computerspielen an einem Leberwurstbrot - die erste Hilfe seiner Mutter bleibt erfolglos. Als die Retter eintreffen, können sie die Atemwege zunächst nur teilweise freilegen. Ein Problem, dass über Leben und Tod entscheidet.

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