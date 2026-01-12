Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF Spezial: Verschüttet im Hotel - Das Wunder von Kröv

SAT.1Folge vom 12.01.2026
Folge vom 12.01.2026: NOTRUF Spezial: Verschüttet im Hotel - Das Wunder von Kröv

91 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Es ist die Nacht des 6. August 2024, als das Hotel "Zur Reichschenke" in sich zusammen stürzt. Neun Menschen werden unter den Trümmern begraben. In einer herausragenden Rettungsaktion kämpfen hunderte Einsatzkräfte stundenlang um das Leben der Verschütteten. Bärbel Schäfer spricht mit Überlebenden und Rettern. Wie haben die Verschütteten die qualvollen Stunden unter den Trümmern erlebt? Und wie geht es ihnen heute? Und wie dramatisch gestaltet sich diese Nacht für die Retter?

