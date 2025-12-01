Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der SMS Mord

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 1 vom 10.12.2025
Der SMS Mord

Österreichs schockierendste Verbrechen

Folge 1: Der SMS Mord

46 Min. Folge vom 10.12.2025 Ab 12

Mord aus "Hilfsbereitschaft"? Der 39-jährige Familienvater Christian K. wird mit über 20 Messerstichen getötet. Bald bekennen sich zwei 18-jährige Freunde zu der Wahnsinnstat und gestehen schockierende Einzelheiten: Die Frau des Toten soll sie angestiftet haben. Sie konnte die Brutalität ihres Mannes nicht mehr ertragen und gab per SMS den Auftrag zum Mord. Exklusiv reden die Täter in "Österreichs schockierendste Verbrechen" über die Nacht, die ihr Leben verändert hat.

