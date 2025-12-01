Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 1: Der SMS Mord
46 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Mord aus "Hilfsbereitschaft"? Der 39-jährige Familienvater Christian K. wird mit über 20 Messerstichen getötet. Bald bekennen sich zwei 18-jährige Freunde zu der Wahnsinnstat und gestehen schockierende Einzelheiten: Die Frau des Toten soll sie angestiftet haben. Sie konnte die Brutalität ihres Mannes nicht mehr ertragen und gab per SMS den Auftrag zum Mord. Exklusiv reden die Täter in "Österreichs schockierendste Verbrechen" über die Nacht, die ihr Leben verändert hat.
