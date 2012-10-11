Österreichs schockierendste Verbrechen: Missbrauch im KinderheimJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 13: Österreichs schockierendste Verbrechen: Missbrauch im Kinderheim
48 Min.Folge vom 11.10.2012Ab 12
Missbrauch im Kinderheim in "Österreichs schockierendste Verbrechen". Wir trafen einige Opfer und diese sagen: Massenvergewaltigungen und nennen PULS 4 auch Namen. Eines fällt aber komisch auf: Die Justiz ermittelt nicht mit der Begründung "Alle Fälle wären verjährt". Wann werden die Opfer entschädigt und warum wird nicht gegen die Erzieherinnen ermittelt? Es scheint als wolle man alles unter den Teppich kehren und Schweigen über all das was den Mädchen angetan wurde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick