One Piece

In alle Winde verstreut (1)! - Wetterspezialisten und Cyborg-Tiere.

ProSieben MAXXFolge vom 22.01.2026
In alle Winde verstreut (1)! - Wetterspezialisten und Cyborg-Tiere.

Folge vom 22.01.2026: In alle Winde verstreut (1)! - Wetterspezialisten und Cyborg-Tiere.

24 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Nami trifft auf einer Himmelsinsel den Wetterspezialisten Haredasu. Er verspricht ihr, sie auf die Grand Line zu bringen. Unterwegs besuchen sie eine andere Himmelsinsel, die von einer großen Dürre heimgesucht wird. Haredasu beschließt, zu helfen und mit einer seiner Erfindungen Regen zu erzeugen ...

