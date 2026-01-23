Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

In alle Winde verstreut (3)! - Aufstand auf Tequila Wolf

ProSieben MAXX
Folge vom 23.01.2026
In alle Winde verstreut (3)! - Aufstand auf Tequila Wolf

Folge vom 23.01.2026: In alle Winde verstreut (3)! - Aufstand auf Tequila Wolf

24 Min.
Ab 12

Robin sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis auf der Meeresfestung Tequila Wolf fest und muss fragwürdigen Verhörmethoden standhalten. Nach und nach entbrennt ein Aufstand der Insassen gegen die gewalttätigen Aufseher. Tatsächlich können die Rebellen ihren Anführer und Robin aus dem Gefängnisturm befreien, und die revanchieren sich natürlich auf ihre Weise ...

