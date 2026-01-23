In alle Winde verstreut (3)! - Aufstand auf Tequila WolfJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 23.01.2026: In alle Winde verstreut (3)! - Aufstand auf Tequila Wolf
24 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Robin sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis auf der Meeresfestung Tequila Wolf fest und muss fragwürdigen Verhörmethoden standhalten. Nach und nach entbrennt ein Aufstand der Insassen gegen die gewalttätigen Aufseher. Tatsächlich können die Rebellen ihren Anführer und Robin aus dem Gefängnisturm befreien, und die revanchieren sich natürlich auf ihre Weise ...