Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Tschüss Rumpelkammer, hallo Speisekammer

sixxStaffel 5Folge 10vom 11.05.2025
Lisa und Rene brauchen dringend Hilfe: In ihrer Speisekammer herrscht Chaos pur. Isabella besucht das junge Paar heute im hessischem Nidder, mit praktischen Tipps und stylischen Ideen im Gepäck. Nicht umsonst heißt es: Wenn du meinst es geht nicht mehr, wünsch dir Isabella her.

