Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 9: Herausgeputzt im Altbau
24 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 6
Hair & Make-Up Artist Linda und ihr Mann Marc holen sich heute die Hilfe von Isabella in ihre Altbauwohnung in Berlin. Denn das Wohnzimmer hat ein wenig Nachholbedarf zum Rest der Wohnung. Zwischen DJ-Pult und Drucker erweckt Isabella den Berliner Flair der stylischen Wohnung wieder zum Leben.
