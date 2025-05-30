Zum Inhalt springenBarrierefrei
Roadtrip: Von Zürich über Milano bis nach Treviso

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 30.05.2025
Roadtrip: Von Zürich über Milano bis nach Treviso

Folge 1: Roadtrip: Von Zürich über Milano bis nach Treviso

26 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 6

Noah und Nico beschliessen spontan, auf kulinarische Entdeckungsreise zu gehen. Von Zürich über Milano bis nach Treviso. Mit schrägen Umwegen, charmanten Begegnungen und jeder Menge Tiramisu – ein Roadtrip, wie ihn nur dieses Duo erleben kann.

