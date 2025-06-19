Endstation Napoli - die Heimat der PizzaJetzt kostenlos streamen
ORIGINALS
Folge 4: Endstation Napoli - die Heimat der Pizza
26 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 6
Letzter Halt: Napoli! Nach einer Nachricht vom Mechaniker geht’s mit dem Zug weiter. Mit Antonia entdecken sie die Stadt, backen Pizza, liefern diese mehr oder weniger erfolgreich ans Meer – und lassen die Reise beim Sonnenuntergang am Strand ausklingen.
