Das Mesoamerikanische Barrier Reef SystemJetzt kostenlos streamen
Ozeanparks
Folge 4: Das Mesoamerikanische Barrier Reef System
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Auf der ganzen Welt existieren viele geschützte Unterwasserlebensräume, die mit ihren einzigartigen Ökosystemen die Menschen begeistern. Aufgrund der Klimakrise, der Überfischung und des Massentourismus leidet die Unterwasserwelt und wird nach und nach zerstört. Unzählige Projekte kümmern sich jedoch um die Rettung der bedrohten Gebiete.
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