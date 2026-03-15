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Ozeanparks

Die Exuma Cays der Bahama

Blue AntStaffel 1Folge 5vom 15.03.2026
Die Exuma Cays der Bahama

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Folge 5: Die Exuma Cays der Bahama

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Auf der ganzen Welt existieren viele geschützte Unterwasserlebensräume, die mit ihren einzigartigen Ökosystemen die Menschen begeistern. Aufgrund der Klimakrise, der Überfischung und des Massentourismus leidet die Unterwasserwelt und wird nach und nach zerstört. Unzählige Projekte kümmern sich jedoch um die Rettung der bedrohten Gebiete.

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