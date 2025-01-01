Party Workers
Folge 16: Folge 16
36 Min.Ab 16
In der Capri Bar beweisen Ben, Angelica und Mel ein letztes Mal, dass sie echte Party Workers sind –auch der Rest ist bereit zu zeigen, was in ihnen steckt. Der Job läuft vor allem für Angelica nicht so flüssig wie gewohnt und sorgt auch nach einer Kehrtwende für schlechte Stimmung. Am nächsten Tag erfahren die Finca-Bewohner, wie die drei sich im Job geschlagen haben und starten auf einer Gefühlsachterbahn in den letzten Tag.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick