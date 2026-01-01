Party Workers
Party Workers
Work hard, party harder! Zehn Party-Begeisterte müssen sich den erhofften Luxus im Nachtleben von Mallorca erst noch verdienen. Wer zeigt Teamgeist und wer ist auf dem Egotrip?
Party Workers: Das partygeladene Joyn Original
Unter dem Motto Work hard, Party harder! geht das neue Joyn Original Party Workers an den Start. Zehn Party-Begeisterte Mittzwanziger fliegen zusammen nach Mallorca und beziehen eine traumhaft komfortable Finca. Doch der Komfort währt nicht ewig. Oder doch? Das haben die Kandidat*innen selber in der Hand.
Das Konzept von Party Workers
In Party Workers bekommen zehn Nightlife-Addicts die Chance, durch Arbeit ihren Komfort in der Finca aufrechtzuerhalten. Um sich den Luxus in der WG-Finca zu sichern, müssen pro Abend drei Party Worker Jobs im mallorquinischen Nachtleben absolvieren. Bei den Jobs geht es um alles oder nichts: Denn jeder nicht bestandene Job führt zum Entzug des Komforts für sich selbst und alle Mitbewohner*innen.
In der Theorie sollte es für die Kandidat*innen kein Problem sein, für einen Abend als Barkeeper*in, Pole-Dancer*in oder Promoter*in am Ballermann für Stimmung zu sorgen. Doch nicht immer reicht das Talent der Twenty-Somethings aus. Denn: Feierwütige etwa im ländlichen Bayern sind nichts im Vergleich zu den Partybegeisterten am Ballermann.
Wird ein Job bestanden, erhält der Kandidat oder die Kandidatin eine grüne Karte und darf sich von der Gruppe feiern lassen. Wird ein Job nicht bestanden, folgt die Quittung in Form von Wiedergutmachung in der Gruppe. Dann muss sich der erfolglose Partyfan unter anderem als Diener oder Masseur zur Verfügung stellen, um so einen kleinen Teil des verlorenen Komforts auszugleichen. Ob ein Job bestanden oder nicht bestanden ist, entscheidet der jeweilige Location-Chef - jedoch zunächst, ohne dass die Party Worker etwas davon mitbekommen. Ob sie erfolgreich waren, erfahren sie erst am nächsten Morgen im Beisein der gesamten Truppe.
Egoist*in oder Team-Player?
Es wäre doch zu einfach, wenn automatisch die gesamte Gruppe vom Erfolg eines einzelnen Party Workers profitiert. Meistern drei Party Workers ihren Job, greift der Joker. Die erfolgreichen Worker haben nach bestandener Arbeit nun die Chance, nur sich selbst einen Komfort zu gönnen - zu Lasten der Gruppe, der Komfort entzogen wird. Hier zeigt sich, wer für das Wohlergehen der Gruppe oder einzig und allein für sein eigenes Befinden spielt.
Wer fliegt mit nach Mallorca?
Der feier- und natürlich arbeitswütige Cast von Party Workers besteht aus fünf Frauen und fünf Männern, die zumindest eines gemeinsam haben: Feiern können sie alle. Jeder Charakter bringt seinen persönlichen Touch mit nach Mallorca und hat jede Menge Spaß, Dramen, Flirtereien und kleinere Gemeinheiten im Gepäck.
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Laura ist 25, gelernte Physiotherapeutin und Gogo-Tänzerin. Die Bäuerin vom bayerischen Bauernhof lässt keinen Flirt aus.
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Der 23-jährige Schweizer Chris lebt noch im Hotel Mama, feiert jedes Wochenende und verdient sein Geld als Promoter.
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Tom, 23, ist der Paradiesvogel der Truppe. Der diskussionsfreudige Berliner tanzt seit zwölf Jahren und hat das Voguing für sich entdeckt.
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Die Wahl-Schweizerin Melanie hat die Arbeit nicht erfunden. Die 27-jährige ist auf der Suche nach einem reichen Mann, den sie heiraten kann.
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Rose, 24, ist eine angehende Grundschullehrerin mit gesanglichem Potential. Das Essener Energiebündel musste schon früh lernen, sich gegen andere durchzusetzen.
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Sudem ist liebevoll, naiv, lasziv und aufgedreht. Die 22-jährige Krefelderin tanzt Pole Dance, hatte schon Sugardaddys und spielt gerne mit ihren Reizen.
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Das Leben von Julian besteht aus Sport, Partys und Frauen. Der 23-jährige Würzburger weiß um seine vermeintlichen Talente als Türsteher.
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Marco, 23, kommt aus Aschaffenburg und legt viel Wert auf seine Männlichkeit. Der Inhaber einer Modelagentur steht gerne im Mittelpunkt.
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Die 20-jährige Münchnerin Angelica ist bei ihren Freunden als Tante Alk bekannt. Ihr Aussehen und ihre Beauty Routine sind ihr extrem wichtig.
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Der 27-jährige Benjamin nennt die Mallorca-Bar "Bierkönig" sein zweites Zuhause. Der Immobilienmakler duldet keine weiteren Götter neben sich und genießt die Gesellschaft schöner Frauen.
Joyn schickte ab August 2023 zehn Partyfans auf die Balearen. Die erste Staffel der neuen Reality-Serie begleitete den bunt gemischten Cast auf ihrer Reise zwischen Partynächten und schweißtreibenden Jobs.
Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.
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