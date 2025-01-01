Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Party Workers

Folge 2

JoynStaffel 1Folge 2
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Party Workers

Folge 2: Folge 2

29 Min.Ab 16

Die Welcome-Party für die zehn Party Workers in der Finca ist wild. Am Ende sind sich einige bereits sehr nah, inklusive heißen Plänen für die Nacht. Die verläuft jedoch ganz anders als geplant, denn einer der Party-WG hat eine andere Vorstellung von Nachtruhe als der Rest. Beim Aufräumen am Morgen entladen sich direkt alle Konflikte aus den letzten 24 Stunden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Party Workers
Joyn
Party Workers

Party Workers

Alle 1 Staffeln und Folgen