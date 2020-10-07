Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt ... am Telefon

Folge 6

sixxStaffel 5Folge 6vom 07.10.2020
Folge 6

Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt ... am Telefon

Folge 6: Folge 6

52 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 16

In ihrer Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon" beantwortet Sex-Expertin Paula Lambert live die Fragen ihrer Anrufer und spricht mit ihnen über alles, was sie im Kosmos Liebe, Sex und Beziehungen bewegt: von Dating über Eifersucht bis zu Sex-Praktiken und prickelnden Sex-Fantasien. Paula Lambert nimmt kein Blatt vor den Mund und weiß, was Frauen (noch) glücklich(er) macht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt ... am Telefon
sixx
Paula kommt ... am Telefon

Paula kommt ... am Telefon

Alle 4 Staffeln und Folgen