Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Mein Fetisch trägt einen weißen Kittel - Ärzte sind die besten Liebhaber!

sixxStaffel 10Folge 4vom 22.07.2020
Mein Fetisch trägt einen weißen Kittel - Ärzte sind die besten Liebhaber!

Folge 4: Mein Fetisch trägt einen weißen Kittel - Ärzte sind die besten Liebhaber!

34 Min.Folge vom 22.07.2020Ab 16

Rettungssanitäterin Jennifer hat eine ganz spezielle Vorliebe: Sie steht auf Sex mit Ärzten. Im Bett ist die 27-Jährige offen für Experimente und auch Besuche im Swinger Club oder Gang Bangs gehören für die junge Frau zur Normalität. Im Talk mit Paula berichtet sie außerdem von den Schattenseiten ihrer letzten Beziehung und erzählt, warum ihr die Götter in Weiß besonders gut gefallen.

sixx
