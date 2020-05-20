Verliebt, verlobt, schwanger.Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 5: Verliebt, verlobt, schwanger.
33 Min.Folge vom 20.05.2020Ab 12
Fabian und Angie kennen sich gerade mal sechs Monate, als klar wird, dass Angie schwanger ist. Das Paar ist sich jedoch schnell einig, seiner kleinen Familie eine Chance geben zu wollen. Im Talk mit Paula berichten die jungen Eltern von der Schwangerschaft und wie sich ihr Sexualleben mit der Zeit verändert hat. Denn obwohl die beiden zu Beginn gar nicht genug voneinander kriegen konnten, hatten sie zum Ende der Schwangerschaft mit einer regelrechten Sexflaute zu kämpfen.
