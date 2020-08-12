Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 10Folge 11vom 12.08.2020
33 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12

Lando Ryder ist 27 Jahre alt und übt einen eher untypischen Job aus. Denn der gelernte Pilot hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist seit einigen Jahren als Callboy tätig. Privat hat Lando eher kein Glück mit den Frauen, umso mehr geht er in seiner Arbeit auf. Die Wünsche seiner Kundinnen stehen für ihn an oberster Stelle. Eine Beziehung hat in Landos Leben momentan keinen Platz, denn seinen Traumberuf will er auf keinen Fall aufgeben.

