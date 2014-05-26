Die Nächste, bitte! Ich will Affären statt HerzschmerzJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 5: Die Nächste, bitte! Ich will Affären statt Herzschmerz
28 Min.Folge vom 26.05.2014Ab 12
Der 28-jährige Mathias ist frisch getrennt, sein Herz gebrochen. Deshalb hat er beschlossen, sich in sexuelle Abenteuer zu stürzen - ohne Gefühl, ohne Schmerz, ohne Verpflichtungen. Paula spricht mit Mathias über den Vorteil von Affären, seine sexuellen Vorlieben und warum er so große Angst vor festen Bindungen hat.
