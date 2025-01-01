Verbindlich unverbindlich - Sex in einer offenen BeziehungJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 8: Verbindlich unverbindlich - Sex in einer offenen Beziehung
27 Min.Ab 16
Die 28-jährige Franzi und ihr Freund Kris führen seit einem Jahr eine offene Beziehung. Für die beiden klappt das wunderbar, allerdings gibt es Regeln: Keine Nummern tauschen, nur mit Kondom und kein Wiedersehen mit dem jeweiligen Sexpartner. Das klingt modern, aber wenig romantisch. Paula findet im Gespräch mit den beiden heraus, wie sehr sie wirklich hinter diesem Beziehungsmodell stehen.
