Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 2: Routine im Bett überwinden
27 Min.Ab 12
Samantha und Falk sind seit zehn Jahren zusammen. War ihr Sex am Anfang der Beziehung noch abwechslungsreich und fantasievoll, ist er mittlerweile zur faden Routine geworden. Sie schlafen kaum noch miteinander. Paula möchte heute in Erfahrung bringen, wie man das Liebesleben auch nach jahrelanger Partnerschaft wieder aufregend gestalten kann. Tipps dazu kommen von den Grannies und auch in der Rubrik "Straßensex" kommen die Befragten auf den Punkt.
