Blond, sexy - vögelt gut?Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 5: Blond, sexy - vögelt gut?
28 Min.Folge vom 10.12.2014Ab 16
Klischees sind wohl so alt wie die Menschheit selbst und es heißt, ein Fünkchen Wahrheit müsse da schon drinstecken. Die Berlinerin Joanna verkörpert ein Klischee - das der hübschen Blondine mit exzellenten Fähigkeiten im Bett. Im Gespräch mit Paula stellt sich jedoch heraus, dass hinter dem Vamp eine eher konservative und bedachte Person steckt. Joanna offenbart ihr wahres Ich und sorgt damit für einige Überraschungen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick