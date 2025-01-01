Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 3: Dominante Männer, bitte!
28 Min.Ab 16
Kristin ist in ihrem Alltag eine selbstbewusste und emanzipierte Großstädterin. Wenn es um Sex geht, lässt sie sich jedoch gerne unterwerfen und liebt es, richtig hart rangenommen zu werden. Je animalischer, desto besser. Sie verrät Paula, was sie an dem Ausgeliefertsein so anmacht und wie für sie der perfekte dominante Sex aussieht. Die Herrenrunde verrät im Anschluss, warum Frauen auf dominante Männer stehen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick