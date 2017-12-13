Vom Rough Sex zum Soul Sex - meine unglaubliche sexuelle ReiseJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 11: Vom Rough Sex zum Soul Sex - meine unglaubliche sexuelle Reise
35 Min.Folge vom 13.12.2017Ab 16
Die 30-Jährige Yvonne aus Köln hat sexuell so ziemlich alles ausprobiert: Blümchensex, Dreier mit fremden Menschen, Sex mit Frauen, Fuß-Sex, BDSM-Sessions und Kinky Partys. Doch sie fühlte sich bei allem nie wirklich mit sich in Verbindung. Inzwischen ist das anders. Durch "achtsameren" Sex erlebt Yvonne ihren Körper heute viel intensiver. In der Sendung plaudert Yvonne aus dem Nähkästchen und erzählt Paula von ihren Sex-Geschichten auf der Suche nach Erfüllung.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick