Mein Sex ist nur noch 08/15!

sixxStaffel 7Folge 4vom 25.10.2017
34 Min.Folge vom 25.10.2017Ab 16

Die 22-jährige Katrin ist eigentlich sehr glücklich mit ihrem Freund, doch die Sex-Routine ist Gift für die erst zweijährige Beziehung. Sex an sich gibt es zwar ausreichend, doch die Gestaltung langweilt Katrin nur noch. Unser "Heißer Draht-Richard" klärt indes die Frage, ob Männern doch nur ihre eigene Befriedigung wichtig ist.

sixx
