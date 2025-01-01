Zwischen Familienleben und Bühne: Abends bin ich DragJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 1: Zwischen Familienleben und Bühne: Abends bin ich Drag
34 Min.Ab 12
Familienvater Wolfgang hat eine große Leidenschaft, denn nachts verwandelt sich der 50-jährige Unternehmer in die Dragqueen Sheila Wolf. Vor 17 Jahren startet er seine Karriere als Travestiekünstler. Mittlerweile ist Wolfgang alias Sheila eine der gefragtesten Dragqueens Deutschlands und tritt in zahlreichen Shows auf. Wie seine Familie mit seinem außergewöhnlichen Hobby umgeht und mit welchen Vorurteilen er zu kämpfen hat, verrät Wolfgang im Talk mit Paula.
