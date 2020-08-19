Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Bad Boy und Feminist - Im Bett sind viele Frauen gerne die Hure.

sixxStaffel 10Folge 12vom 19.08.2020
Bad Boy und Feminist - Im Bett sind viele Frauen gerne die Hure.

Bad Boy und Feminist - Im Bett sind viele Frauen gerne die Hure.

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 12: Bad Boy und Feminist - Im Bett sind viele Frauen gerne die Hure.

35 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 16

Paula empfängt Aurelio Savina zum pikanten Sex-Talk. Der 42-Jährige, der im TV vergeblich nach der großen Liebe suchte, gesteht seine geheime Vorliebe: Gruppensex. Eine andere Art der Beziehung kommt für den Deutsch-Italiener momentan nicht infrage. Er will einfach nur Spaß haben. Trotzdem verrät er, was er sich von einer zukünftigen Partnerin wünschen würde.

