Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Meine Sexsucht hat fast mein Leben zerstört

sixxStaffel 10Folge 7vom 05.08.2020
Meine Sexsucht hat fast mein Leben zerstört

30 Min.Folge vom 05.08.2020Ab 12

Lorena hat bereits im Alter von 13 Jahren ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Doch als sie für ein Studium nach Berlin zieht, wird ihre Lust plötzlich zum Problem für die junge Frau. Denn lange Zeit leidet Lorena unter einer regelrechten Sexsucht. Im Talk mit Paula berichtet sie von ihren Erfahrungen und wie sie es geschafft hat, der Sucht ein Ende zu setzen.

