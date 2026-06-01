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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Andy Warhols Superman

ProSieben MAXXStaffel 23Folge 16vom 01.06.2026
Andy Warhols Superman

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 16: Andy Warhols Superman

40 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum machen die Straßen in einem Cadillac Coupe DeVille unsicher, während Corey auf einem Vintage-Zahnarztstuhl Platz nimmt.

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